前線醫生聯盟解散 前幹事：政治風險下尊重決定

聯盟上月召開周年大會，議程包括現任主席冼建文將卸任，需選新主席，若無人參選則提解散。聯盟其後於社交網站宣布，會上未能就主席的承接取得共識，將按《職工會條例》啟動解散機制。

聯盟昨晚舉行特別大會就此表決，並決定如何處理工會餘下資金，經出席的會員連同代理人不記名投票，一致贊成解散，現正待完成處理勞工處所需文件，便正式解散。

「政府不聽輿論 工會反遭標籤」

冼建文日前向本報稱，過去半年「招莊」失敗，對解散感可惜，但別無他法；又認為現任委員已努力完成使命。有不願具名的工會前幹事昨表示，早前獲冼通知不尋求連任，亦找不到接任人，一眾「舊人（工會前幹事）」當時均認同並尊重解散決定。該名前幹事指出，「以前搞工會，輿論會企喺你嗰邊，政府、醫管局會買你怕，𠵱家當局唔理輿論」，即使站出來發聲，反對得多的醫護亦會被標籤。

該前幹事又指，去年初醫管局員工陣線發動醫護罷工，要求封關以堵截新冠病毒由內地湧港，「當時覺得醫學上（封關）是對的，但每當牽涉外國、內地、政府等，就會用政治取態去對待事件」，形容對現况感到「心灰意冷」。

前線醫生聯盟由一班前線醫生於2002年成立，曾為醫生爭取延長合約、新入職醫生薪酬貼近舊制、爭取晉升副顧問醫生機會等。上屆特首選委會取得7至8席，向特首爭取引入海外醫生時承諾全聘本地醫生，並設醫療撥款穩定基金，於經濟下行時維持公營服務。