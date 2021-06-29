中醫院明動工 不排除引入專才

料全面投入服務有200中醫

政府昨舉辦中醫醫院開院籌備啟動禮，其後中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟出席記者會。張指出，預計開院初期會有數十名中醫，至全面投入服務後，整體會有200名中醫。

香港浸會大學獲政府批出中醫醫院營運服務契約，浸大校長衞炳江表示，醫院會有院長、兩名副院長等管理職位，將會全球招聘。至於需否引入內地中醫，他指本港3間大學培訓的中醫數目足夠，從數目上看是「不需要」，但校方會「廣納最好的醫師」，不排除引入專才。

浸大：本地培訓中醫數目足夠

中醫藥院提供實習培訓，張偉麟表示，日後本港中醫學生需要「兩邊走」，預料開院初期，該院可提供實習課程三分之一的培訓內容，餘下三分之二需到內地完成，至該院全面投入服務，相信中港兩地實習比例各佔一半。

張續稱，該院會為特定病種發展治療方案，例如慢性痛症，部分病人透過西醫無法找到痛楚的根源，相信中醫可幫到該類患者。

香港前線中醫聯盟秘書長陳文瀚表示，目前外地畢業的中醫可透過報考執業試或有限度註冊來港執業，不會在意識形態上抗拒內地醫師。不過，他指本港缺乏認可中醫臨牀資歷水平的機制，關注如何確保招募到優秀人才。

中醫醫院佔地約4.29萬平方米，由政府出資興建，料造價86.2億元，門診預計診症量為每年31萬人次，期望於2025年第二季起分階段投入服務。建築署稱建造該院時會於適用的範圍採用「組裝合成」建築法。