地署批建丁屋列33條件 助理署長再覆核

曾捲囤地風波 管轄區購農地

申請人分別為林嘉芬及其丈夫鄧超文，擬列被告為代表地政總署署長的律政司長。入稟狀指，申請人於2012年購入農地，翌年申請在該地重建4幢3層村屋，但自從2014年本報頭版報道申請人購入農地申請建屋事宜，其申請一直未獲署方審批，申請人遂於今年1月提司法覆核。一個月後，地政總署去信申請人批准建屋，並列38項條件，申請人反對，署方審視後將條件減至33項，申請人認為當中22項條件不合理及違法。

稱署方越權 質疑政治考慮

申請人指出，署方沒依從內部守則行事，施加的條件不是標準做法，屬越權行為，導致其決定不合法。申請人質疑署方因政治因素及憂慮傳媒報道，一直延誤其申請，相信署方亦是基於不可告人的動機，考慮了不相關的政治、技術等因素，才施加建屋條件。申請人又指出，署方在一些建築細節施加非常嚴謹的限制，例如規定樓宇最大有蓋面積，實際上是難以實行，一旦申請人有小量誤差，署方便有理由拒絕發出「不反對入住通知書」，對申請人構成極大風險。

另外，申請人認為樓宇只能用作非工業用途、不准興建墳墓及骨灰龕等條件，並非「集體官契」之土地限制，署方做法濫權，損害其權利，並違反《基本法》第6條及第105條規定，侵犯其私有產權。申請人要求署方撤銷22項條件，並就租金損失、喪失享有村屋樂趣等賠償。

【案件編號：HCAL916/21】