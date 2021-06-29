高中中文科納20文言篇章 學中華文化

教局公布68頁新課程指引

教協理事、資深中文科教師張珉聰稱，教育局過往提供數百篇「建議篇章」，可謂包羅萬有，教師從中選取作校本教材，今次不同之處是有較明確的20篇範圍。他認為新增的篇章難易度適中，「沒有強人所難，學生也不會覺得是看了外星文」，而《曹劌論戰》是舊制會考年代的範文，亦曾見教科書已有收錄《陳情表》、《左忠毅公軼事》。他又稱，學生或初中時已學過部分篇章，如《大學》「大學之道，在明明德，​在親民，在止於至善」，可能屬學生背誦過的「金句」。

教育局昨公布《中國語文課程及評估指引（中四至中六）》（2021），包括課程規劃、學與教等內容。指引列出10個中文科課程理念，包括讓學生深入認識中華文化，吸收優秀養分，進而增強對國家民族的感情，養成良好的國民素質，另提及在互聯網高速增長的年代，資訊氾濫，學生需在大量瞬息萬變、良莠不齊的資訊中篩選、整合有用的資料，閱讀能力愈見重要。指引又提及，學生閱讀經典篇章，既可學習篇中情理，認識中華文化，亦有助培養堅毅、尊重他人、責任感、國民身分認同、承擔精神、誠信、關愛、同理心和守法等價值觀和態度。

再提推國安教育：學校應有之責

此外，教育局亦發布《中學教育課程指引》（2017）補充說明，再次提醒學校「在課程推行國家安全教育是應有之責」，局方早前已公布了《香港國家安全教育課程框架》和15科框架，讓學校知悉如何透過各科的課程內容自然連繫，並有機結合國安教育的元素。