港台自由風撤區家麟 五夜講場將停播 31台另停《視點31》 黃金時段擬播內地劇

區：被告知定期換人 港台：內部編輯事宜

對於區家麟被換的原因，港台回覆稱不時檢討節目內容及人手安排，有關節目最新人手安排屬港台內部編輯事宜，不作個別評論。

消息透露，港台電視31台周一至五晚上黃金時段的多個原定節目擬停播，有可能改為播放內地劇集。原定逢周二晚8時播放的《視點31》，節目表顯示會改為重播《大學問》訪問港隊代表李慧詩和曹星如。至於將停播節目的名單，港台昨晚未有回覆。商經局上月向立法會提交的文件表示，會進一步在港台加強製作或播放認識一國兩制及了解國家的節目，包括購買內地製作的相關電視節目。

區家麟昨晚於《自由風自由Phone》尾聲說，主持該節目11年，與聽眾建立了感情，現時是一個段落的終結，「我們都是講事實講道理，聽多啲唔同人嘅意見」。他向本報稱早已預計在如今的政治環境下會被換走，估計與他在港台以外寫的文章有關。他強調自己主持節目多年，有責任發問、講清楚事實、對離奇古怪言論提出質疑，強調絕少在主持時表達己見和評論。昨晚與區一同主持節目的評論員、新民黨甘文鋒稱對事件感「好突然」，「同區家麟夾住做節目都好舒服」。

區料涉港台以外寫文 強調做主持鮮表己見

今年3月15日的《自由風自由Phone》討論中央修改香港選舉制度，當中訪問港區人大代表吳秋北，吳提及選舉要有穩定性，區家麟說選舉總是不穩定，問對方是否需要預知結果的選舉，吳隨即質疑「香港電台你是咩立場？……你呢個是咩態度，係咪真係做節目㗎你？」，區回應稱自己只是提問。

另外，港台電視部清談節目《五夜講場》單元「學人串社科」主持梁啟智，昨晚在facebook稱收到通知《五夜講場》要終止。他向本報稱，港台解釋是7月會「變陣」，已通知製作團隊不用繼續做節目。

他認為事件與過去一段日子香港傳媒受到衝擊有關。他對《五夜講場》終止感突然及可惜，形容是香港難得的節目，將學術世界艱深的議題用淺白方式與觀眾分享。

港台工會：極憂慮持平批判聲音消失

港台節目製作人員工會表示，對區家麟被終止主持節目感可惜難過，極度憂慮持平與批判聲音陸續在大氣電波中消失，管理層不止一次以「不時檢討節目內容及人手安排」為由，令人質疑是敷衍員工及公眾。工會稱若粗暴叫停《五夜講場》製作，殺死節目，等同摧毁獲得公眾認同的品牌，做法不符港台和公眾利益。