英客機7．1起禁抵港 往英航班未受影響

輸入數字觸發熔斷 英列A1風險地區

政府表示，鑑於近期英國疫情持續反彈，以及Delta變異病毒株於當地廣泛傳播，有多宗涉及從英國抵港人士於機場或強制檢疫期間，發現帶有L452R變異病毒株的輸入個案，政府日前已公布昨起將英國上調為甚高風險地區A2組指明地區，惟在過去數天，本港持續發現有從英國帶有變異病毒株的輸入個案。

現時從同一地區抵港的所有民航客機，如在7天內共有5名或以上乘客經抵港時檢測確診，並帶有N501Y變異病毒株或相關病毒變種，或在7天內共有10名或以上乘客經任何檢測而確診，並帶有N501Y變異病毒株或相關病毒變種，政府會引用第599H章禁止從該地區來港的民航客機着陸香港，而有關個案數字已觸及相關準則，故政府由7月1日起就英國實施地區性航班「熔斷機制」，並將英國列為A1組指明地區。

華大酒店旗下有多間酒店屬第四輪指定檢疫酒店。華大酒店主席鄭啟文稱，現入住率約為九成，九成預約來自英國的抵港人士，因早已估計政府將會「熔斷」英國，故已盡量開放予近日由英抵港者預約入住，相信該批客人可住至下月中旬，冀屆時由印尼、菲律賓的航班可解禁。

回港留學生檢疫酒店生意料大跌

另一檢疫酒店、九龍維景酒店總經理廖惠民估計，7月生意額將因受新措施影響而大跌七成，入住率將跌至兩成半，要觀察未來兩日有多少已預約的客人會申請延遲入住，甚或取消預約。

至於由香港飛往英國航班會否受影響，國泰航空回覆稱，將暫停由倫敦希斯路前往香港的客運航班，直至另行通知為止，惟由香港前往倫敦希斯路的客運航班則不受影響。英國航空回覆稱，正在審查營運細節，並評估對運營影響。

（新冠疫情）