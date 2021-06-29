專家：染Delta可維持18日高病毒量

昨添3輸入 印傭來港前曾打疫苗

昨日本港沒有本地個案，新增的3宗均是輸入個案，部分驗出帶L452R變異病毒株，其中一名47歲外傭（第11,920宗）從印尼來港，於6月3日已在印尼接種第一劑新型冠狀病毒疫苗，衛生署稱不知患者打哪種疫苗。綜合近日外電報道，印尼有為民眾打科興疫苗。

感染Delta變種病毒的27歲機場男地勤染疫後，他在大埔新達廣場的一名24歲女同事日前也確診，衛生署昨表示，仍在調查女同事是否感染Delta變種病毒。政府前晚起在女同事居住的大埔中心第10座封區，截至昨凌晨1時，約390名居民接受檢測，沒發現確診。

蕭傑恒：地勤男基本確定機場感染

蕭傑恒昨在港台《千禧年代》表示，男地勤所感染的病毒與早前3宗印尼輸入個案病毒基因排序脗合，基本上可確定男地勤在機場染疫，但要調查患者是透過直接接觸感染，還是因環境污染而感染。

蕭說，一般患者感染後8至13日病毒量已降至低水平，但感染Delta變種病毒的患者，感染後可維持18日高病毒量，令傳播風險增加。

呼吸系統專科醫生梁子超亦向本報表示，Delta變種病毒可維持兩周以上高病毒量，傳播效率更高。他認為，要堵塞機場漏洞，須暫停較多輸入個案國家的航班來港，並要求會接觸旅客的機場前線員工打疫苗，另亦要每7日定期檢測，即使已打針都不能豁免。

英媒：悉尼商場顧客疑擦肩中招

此外，《衛報》昨報道，澳洲新南威爾士省首席衛生官錢特（Kerry Chant）日前表示，悉尼商場感染群組中有數人懷疑極短暫接觸後受感染，從閉路電視影片可見，帶病毒者和受感染者是面向對方經過，雖然近距離，但只是一瞬間。昆士蘭省首席衛生官楊格（Jeannette Young）表示，在疫情爆發初期，15分鐘緊密接觸才會令人關注（會否傳染），現在看來5至10秒就要關注。

世衛「免疫接種戰略諮詢專家組」（SAGE）成員、英國利茲大學空氣傳染學專家諾克斯（Catherine Noakes）說，如果帶病毒者呼出帶有大量病毒粒子的空氣，對方吸入後的確有機會受感染。

（新冠疫情）