養和：抗體陽性比例 科興遜復必泰 457名醫護接種取樣 打復必泰抗體水平較高

明報記者

昨日有51,300人接種疫苗，其中12,000人打第一劑科興，17,200人打第一劑復必泰，累計有近218萬人已打第一劑疫苗，佔合資格人口32%，逾143萬人已打兩劑，佔合資格人口的21.1%。前日有7人打針後要送院，其中一人要留院觀察。

科興首針後 抗體陽性比例低見19％

養和醫院病理學部等部門的團隊日前在《香港醫學雜誌》發表研究，他們在2月底至4月底招募了457名打疫苗的醫護，當中220人打科興，237人打復必泰。

這些醫護在打第一針及第二針後，研究團隊分別用3種技術為他們驗抗體，結果發現，醫護打完第一劑復必泰19日後，用不同方法均驗出逾九成人抗體呈陽性；至於打完第一劑科興後26日的醫護，若驗總抗體，有76.8%驗出陽性，驗S蛋白IgG有64.7%呈陽性，若驗替代中和抗體，只有19.3%呈陽性。

研究團隊在這些醫護打完第二針後28日再驗抗體，結果發現，打復必泰者，用不同方法驗出的抗體水平，都較打科興者更高，例如若驗S蛋白IgG，打科興者抗體水平平均值為1005.2 AU/mL，打復必泰則有11,572.6 AU/mL。

研究團隊在已打兩針的289人當中，發現有兩人驗出S蛋白IgG陰性，文章沒有透露二人是打什麼疫苗，但稱他們的免疫功能較低，其中一人要服抗風濕藥，另一人患慢性淋巴球白血病。

打完兩針滿4星期前 仍須做好防疫

研究團隊指出，大部分參與研究的醫護，在打兩針後滿4星期時都有產生抗體，但抗體水平到什麼程度才足以保護接種者免受感染，仍不清晰。文章又提到，研究顯示在打完兩針滿4星期前，都需要繼續保持社交距離及做好其他防感染措施。

（新冠疫情）