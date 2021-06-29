啟德站大堂天花漏水 港鐵：爆水管所致

社交網站昨流傳片段，顯示啟德站大堂近A出口的天花嚴重漏水，港鐵以帆布覆蓋附近閘機，地下滿佈積水。昨早啟德站仍有小量滴水，其中3部閘機停用，乘客僅能使用餘下兩部閘機，港鐵派員維修閘機及天花水管。

閘機維修趕客 麵包舖：生意遜平日

有站內店舖職員稱，周日（27日）日間已見該位置滴水，港鐵職員放置水桶，昨早封鎖該範圍維修，擔心漏水加劇。有麵包店員稱，昨早6時許回店已見港鐵職員維修，原以為屯馬線開通首個工作日可提升生意額，但受維修影響，乘客以其他出口離開，原本每早繁忙時間約有5000元生意額，昨早僅得2000元。

維修於昨早11時後大致完成。隨着暴雨警告除下，陸續有市民乘屯馬線上班，有關出口一度有數十人輪候入閘，人龍不足兩分鐘便已消化。港鐵解釋，昨凌晨收車後，約於2時45分有關位置的天花附近一條鹹水管接駁位爆裂，有水從天花板空隙流落大堂，維修人員即時關水掣及維修，並稱昨早車站整體運作暢順。

翻查資料，近年部分港鐵站天花也曾漏水，其中九龍塘站觀塘線月台去年2月亦曾因天花附近去水渠淤塞，令水倒灌，由天花流入月台；西營盤站2017年2月亦因消防喉損毁引致天花漏水。