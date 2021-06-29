架空纜故障 屯馬線回復3段「斬件」

未知會否影響今早運作

港鐵昨晚約11時表示，因屯馬線何文田站架空電纜設備故障，致列車運行受阻，屯馬線需分3段運作，其中屯門至紅磡一段列車10分鐘一班，紅磡至啟德延至20分鐘一班，啟德至烏溪沙10分鐘一班。據了解，何文田站附近一段密封路段有高壓電線斷裂，港鐵需緊急維修。消息稱，不排除有列車集電弓或本身該高壓電線出問題，詳細原因待查。

田北辰：若涉密封路段 代表做得不好

立法會鐵路事宜小組委員會主席、民建聯陳恒鑌稱，明白屯馬線運作需時磨合，但對屯馬線全線通車第二日即出現事故感失望，促港鐵盡快搶修及交代原因。他稱由於屯馬線為本港最長的鐵路，一遇上事故會對居民有重大影響，促港鐵要制定好後備方案，減低對市民的影響。實政圓桌立法會議員田北辰對屯馬線出現供電系統事故感非常失望，指一段露天路段的供電系統有較高出事風險，但今次出事的供電系統若涉密封路段，則代表港鐵有事情「做得不好」。

另外，適逢昨日黑雨襲港，屯馬線車站人流明顯較平日繁忙時間少，運作大致暢順。有市民擔心，屯馬線開通令西鐵線列車平日早上更擠迫，以及鑽石山站轉乘人流增加。

首個工作日運作大致暢順

市民憂轉車客迫爆鑽石山站

紅磡站昨早在暴雨警告及日校停課下，人流不算多，屯馬線月台往屯門方向列車平均兩分鐘一班，人龍很快便消化。西鐵及馬鐵貫通後，不少以往在東鐵九龍塘站轉線的乘客，昨改在屯馬線鑽石山站轉車。居住將軍澳的李小姐說以往在九龍塘站轉車往紅磡上班，昨改在鑽石山站轉車至紅磡，感覺乘搭屯馬線車程較以往快逾5分鐘，加上東鐵月台或會淋雨，日後傾向改乘屯馬線上班，但若日後鑽石山站人流大增，令她需等候多於一班車，會改回九龍塘站轉線。

不少市民昨仍特意試乘新線。港鐵稱截至昨晚8時，土瓜灣站及宋皇臺站超過3.7萬人次入站。居於土瓜灣站附近的施先生說，以往乘九巴5號線往佐敦上班，巴士能直達公司樓下，昨早直接由土瓜灣站乘兩個站至紅磡，打算在紅磡站步行到公司，認為與乘巴士時間相差不遠。

原為西鐵線的屯門至紅磡路線，昨日如常多人。屯門居民陳女士稱，即使昨早學生停課，屯門站亦較平時繁忙時間多人，需等候兩班車才有位坐，估計以往乘巴士往大圍上班的人，現都改乘屯馬線，她會觀察多兩天，再決定下月是否購買港鐵月票。