首上班時段黑雨被批遲發 天文台：早出特別提示

天文台預料今早驟雨較多及有幾陣狂風雷暴，下午短暫時間有陽光，氣溫介乎26℃至30℃；明早局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，最高氣溫32℃。展望周四起天色開始好轉，部分時間有陽光，但仍有幾陣驟雨。周末期間日間酷熱，局部地區有驟雨。

天文台：早發警告虛報率較高

天文台昨早8時20分發出今年首個黑色暴雨警告，至11時08分改發紅雨警告。不少市民認為黑色暴雨警告來得太遲，有網民在天文台facebook留言稱，昨早乘車去醫院覆診後天文台才發黑雨警告，若更早獲預警，可致電改期，昨無法看病且全身濕透，「病上加病」；亦有人質疑天文台有超級電腦和先進儀器，卻無法準確預測未來15分鐘至1小時的天氣。

天文台回覆本報查詢稱，昨凌晨4時15分曾發特別天氣提示，提醒市民一道強雷雨帶可能為本港廣泛地區帶來大雨，其後在早上5時05分及55分，分別發出黃色及紅色暴雨警告信號。現時天文台主要以全港各區雨量站的觀測數據及臨近預報系統，作為是否發出、發出什麼級別暴雨警告的參考基礎，較早發出警告信號可達至更長的預警時效，但或帶來較高的虛報率。

南大嶼山洪暴發 油塘現「黃泥海」

暴雨下多區發生水浸及山泥傾瀉，其中位於南大嶼山上長沙泳灘附近的斜坡山洪暴發，網上片段顯示大量黃泥水從山坡湧下，儼如瀑布，附近嶼南道巴士站旁樓梯亦被洪水侵襲，救生員在更衣室內架起木板及拉起鐵閘阻水。摩星嶺亦出現山泥傾瀉，大量泥水湧落山，樹枝被冲到路邊。

觀塘區議員王偉麟稱，昨早「黑雨」時油塘近維港位置出現「黃泥海」，已促渠務署調查污水來源。截至昨晚9時半，當局共接獲16宗水浸報告、8宗山泥傾瀉報告及39宗塌樹報告。