屯赤隧道初遇黑雨 水浸封管兩小時 工程師料雨水急增不及泵出 非關設計

渠署收16水浸報告 不涉黑點

渠務署表示，截至昨午5時共確認16宗水浸報告，均不涉水浸黑點，初步調查顯示，水浸主要成因包括路邊渠口淤塞、隧道排水系統受阻、持續特大暴雨致排洪系統未能承受等，署方會再調查及跟進。

受一股活躍西南氣流影響，本港昨早持續暴雨，天文台在昨晨5時05分發出黃色暴雨警告信號，再於5時55分改發「紅雨」，並於昨早8時20分改發黑色暴雨警告信號，為今年首個黑雨警告。

往屯門管道一度全封

暴雨下多區出現水浸及山泥傾瀉（見另稿）。於去年12月27日啟用、全長5.5公里的屯門至赤鱲角北面連接路，其中5公里的屯赤海底隧道昨早在暴雨下水浸。運輸署昨早9時29分宣布因水浸關係，屯赤隧道往屯門方向管道全線封閉，受影響巴士路線須改道，至9時41分宣布重開快線，但慢線仍封閉，現場交通一度繁忙；至早上11時40分全面解封。

資深結構工程師黃澤恩表示，一般行車隧道的設計是兩邊出入口會處於較高位置，隧道中間較低，一般會設水井，並安裝泵水系統，當雨水流入隧道時，會倚靠水泵抽走雨水。他估計今次屯赤隧道水浸，或因當時雨量短時間內急增，超出隧道泵水系統的容量，流入的雨水量較泵出的多；另一可能是泵水系統有阻塞，導致雨水未能及時抽走所致。

憂黃紅雨再封路 議員促查成因

土力工程處前處長陳健碩表示，由於海底隧道是低於水平線，需倚靠泵水設備抽走雨水，但泵水系統的設計及實際應用是屬於兩個情況，「（水浸原因）會否是泵水系統有損壞，抑或設計容量有不足所致？」他認為路政署需解釋水浸成因，但相信不涉設計問題。

民建聯立法會議員周浩鼎稱，當區居民關注屯赤隧道公路黑雨下水浸的問題，擔心日後若出現黃雨或紅雨會再次封路，影響出行或上班，促請政府盡快查明水浸成因。

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