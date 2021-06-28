【Emily】為警察社會「why not」解畫 麥美娟：其實想諷刺

笑住認態度唔好

Alice話現時問責班子中僅兩人出身警隊，香港變成「警察社會」係毫無根據。對於新任政務司長李家超同立法會議員嘅關係，佢話對方同工聯會關係密切，過往處理騙案求助時，李家超都有幫手。

工聯會噚日舉辦義工嘉許禮，Alice同鄧家彪、吳秋北等黨友合唱歌曲《強》，Alice話首歌「腳頭好」，因每次立法會選舉前唱完都贏。

張建宗逢周日出網誌 李家超無出

過往每逢周日，張建宗都會發表政務司長網誌，Emily統計過佢任內發表超過200篇網誌，幾乎每周一篇，而李家超上任後首個周日就未有出網誌。政務司長辦公室回覆話司長新上任，正檢視唔同嘅工作綱領，之後會透過不時發表網誌等方式推廣及宣傳政府政策。