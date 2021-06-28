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2021年6月28日星期一
港聞二
特殊校增建蹉跎 校長批教局搬龍門 先稱居民反對後憂沉降 校方委託工程師：地基硬無風險
樓梯辦公騰出校長室 謝校長：唯願學生在校過得好
配合「334」添設施工程 全港特殊校一半未完成
瑪嘉烈拆復康花園建新大樓 今年第三季動工
屯馬全線通 兩新站首日人次7.2萬 行駛晃動、車門幕門偏差 港鐵：今首工作天加人手協調
逾百鐵路迷搶先坐頭班車 部分通宵守候
宋皇臺站附近食肆爆滿 土瓜灣較淡靜
龍尾灘海膽傷63泳客 拯溺工會：早有反映 管理層後知後覺
避風塘火燒連環船 燬30船逾半沉沒
印度漢酒後麗都灣嬉水溺斃
劉兆佳：李鄧升官反映國安重中之重 反駁「武官治港」說法 稱晉升後會變文人改情操
林鄭率官員赴京 李家超上任第四日署任特首
慈山寺7月推森林療癒公眾修持 紓解市民壓力
廉署：中介涉貪詐騙活躍 賄銀行職員助開戶借貸
跨境外圍賭檔 假招聘騙個人資料開戶洗黑錢
體外培植癌細胞 篩選高效藥物
符合特定條件 可跨境提供檢測服務
黃照達漫畫
【Emily】為警察社會「why not」解畫 麥美娟：其實想諷刺
【Emily】第五代山頂纜車告別 市民歡送
【Emily】鄧炳強升官換眼鏡 警界朋友：斯文咗
【Emily】200人《蘋果》排隊「領養」盆栽
【Emily】馬會招募賽事見習學員
【Emily】通車首日搭屯馬線 美芬慧琼有份
黃照達漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
【小啟：尊子請假，Emily版漫畫由黃照達代筆。編輯部】
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