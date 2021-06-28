符合特定條件 可跨境提供檢測服務

集團由2019年開始在新加坡推出Onco-PDO檢測服務。現時除總部所在地新加坡，亦在德國、西班牙、巴西、香港設立分公司和實驗室，以及推出這服務，又計劃今年內在英國和美國開設分公司。

香港總經理張慧儀表示，以她們所知，在歐美另外有兩家公司提供類似服務，但全世界能夠提供這種服務的公司仍少，潛在市場很大。

根據Global Cancer Observatory的資料，2018年全球癌症新確診病例逾1800萬宗，預測到2040年，全球癌症新確診病例達2950萬宗。香港2018年癌症新確診病例為34,028宗。

港分公司現有約10員工

張慧儀表示，Invitrocue香港分公司現有約10名員工。以現有資源，每年處理幾百宗Onco-PDO測試不成問題。若每年處理逾千宗，可能需要增聘人手和租用較多面積。

另外，跨境為其他地區的癌症病人提供檢測服務也可行，但腫瘤組織必須保存在4度，運輸時間必須在48小時內。暫時以集團新加坡總部為馬來西亞病人跨境提供檢測服務的案例較多，香港未有案例。

投資推廣署創新及科技行業主管黃煒卓表示，很高興Invitrocue選擇來港發展地區業務，相信這可以增加本地生物科技行業的群聚效應和多樣性。

據悉，投資推廣署早在2018年3月已開始接觸該集團，之後陸續向它提供各種協助，包括介紹創新科技基金、招聘人才、介紹業務伙伴、公關宣傳等。