跨境外圍賭檔 假招聘騙個人資料開戶洗黑錢

警方一連三日搜查全港多處地點，拘捕9男3女，年齡由20至42歲，涉嫌串謀收受賭注、偽造虛假文書、串謀洗黑錢及洗黑錢；內地執法人員則以「幫助訊息網絡犯法」在河南省拘捕一名29歲男子。行動中，警方在集團於火炭的運作中心及多處地點，檢獲電腦、電話預付卡、銀行卡、16萬元現金及內有逾百張他人身分證照片的手機，並凍結銀行戶口約162萬元。

警方初步調查相信犯罪集團經營非法賭博網站，透過社交網站及即時通訊軟件招攬賭客，在網上打麻將、開百家樂賭局，及收受外圍波馬賭注。

另一方面，集團亦在社交網站以「筍工、搵快錢」作招徠，騙取身分證照片，將求職者身分證照片傳送至內地同黨加工修改，再利用經修改的身分證照片開設儲值支付戶口，用作收受賭注，將得益於支付戶口及銀行傀儡戶口互換，再提取犯罪得益，企圖避過追查。相信涉案集團由2019年6月至今年4月運作期間，涉及洗黑錢約5300萬元。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。