廉署：中介涉貪詐騙活躍 賄銀行職員助開戶借貸

假文件助借疫情貸款 涉逾4000萬

廉署表示，上述行動至今拘捕36人，包括4名銀行職員、3名中介公司職員、1名保險經紀、28名貸款申請人，案件仍在調查，不排除有更多人被捕。廉署表示，為協助中小企應對疫情下經濟衝擊，政府去年4月在「中小企融資擔保計劃」下推出「百分百擔保特惠貸款」，有中介為中小企提供「一站式」服務處理申請手續，當中有部分中介公司藉機貪污詐騙謀利，為中小企客戶製造虛假證明文件，如糧單、強積金紀錄等，以虛構僱員人數，或製造財務報表虛報營業額下跌，務求協助中小企在貸款申請中「借到盡」。

廉署執行處首席調查主任黃玉菲表示，銀行一般接受申請人直接向銀行作出一般銀行服務的申請，毋須經任何中介公司，如市民或企業遇到中介公司主動接觸，並建議開戶口或申請借貸，便應提高警覺；如申請過程懷疑有不當行為應向銀行查詢，如懷疑涉及貪污就要向廉署舉報。

串謀銀行職員 訛稱已盡職審查

另外，廉署執行處總調查主任張健寧表示，疫情下非香港居民申請開立戶口，往往因未能親身來港接受銀行職員「客戶盡職審查」，而未能完成審批程序，廉署近期調查發現，有中介公司藉行賄銀行職員令申請獲批，有中介公司更串謀銀行職員利用虛假文件，證明申請人曾來港辦理開戶手續，但實際上沒經審查，增加戶口被用作行騙或洗黑錢的風險。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，中小企開銀行戶口或貸款，委託中介代辦普遍；不過他稱部分中介公司「食水頗深」，收取手續費佔貸款額兩三成，認為一些手續較簡單的計劃如「百分百擔保特惠貸款」可自行申請，毋須經中介公司。另外他呼籲業界必須向銀行提供真確資料，以免誤墮法網。