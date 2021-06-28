慈山寺7月推森林療癒公眾修持 紓解市民壓力

概念源自日本西方 結合佛法

慈山寺秘書長副秘書長嚴穗華表示，人類本來一直在大自然生活，但當與大自然疏離後，都市人生活變得不協調，無止盡的工作與缺乏休息的生活，令都市人經常處於高壓狀態。當人類回歸大自然，張開五官，讓身心與大自然連結，便能達到放鬆及療癒身心健康的效果。

「慈森．山林療癒」來自於日本及西方森林療癒概念，結合佛法智慧，融入慈山寺充滿山林的建築風格。慈山寺去年邀請本地花農及建築團隊，種植超過40多種植物，修建長度約300多米的正念徑，助參加者踏上回到本心的旅途。

在150分鐘體驗過程中，陪伴員將引領參加者透過五感與大自然互動交流。當參加者看着綠油油一片的山林、觸摸每棵樹木、感受大自然清新的氣息，耳聽鳥啼，從而喚醒都市人日常生活中時常緊閉的感官。寺方冀透過 「慈森．山林療癒」，讓參加者尋回平靜安穩的感覺，調節心態以面對日常的生活煩惱。

9月體驗8月接受報名

慈山寺秘書長倪偲瀚稱，待秋天天氣逐漸穩定後，「慈森．山林療癒」體驗將會每天開放供大眾報名參與，未來數月亦有一系列招募及培訓陪伴員計劃，他期望有更多人報名。7月的「慈森．山林療癒體驗」已完成報名，9月體驗於8月16日接受報名；而山林療癒陪伴員招生講座7月15日接受報名，費用全免。