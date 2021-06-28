林鄭率官員赴京 李家超上任第四日署任特首

新任警務處長蕭澤頤留港

另外，近日各區出現為建黨百年、香港回歸24周年的廣告。據了解，本港建黨百年重頭戲是7月2日至9日於會展舉行「百年我業——慶祝中國共產黨成立100周年」的展覽，活動由中聯辦、特區政府、紫荊集團以及國家博物館聯合主辦；7月3日將舉行開幕禮，預料特區高官亦會出席。

政府昨沒公布赴京名單，據了解香港有數十人參與，各人今將乘包機前往北京。紀律部隊首長中，入境處長區嘉宏、海關關長鄧以海等人獲邀赴京，新任警務處長蕭澤頤則留港。司法機構昨亦表示，終審法院首席法官張舉能和高等法院首席法官潘兆初會應邀到北京出席建黨百年慶祝活動。

政府表示，明日行政會議休會。立法會早前亦發內部通告，多名議員將到北京參加重要活動，本周三不會有立法會會議。據了解，立法會主席梁君彥、民建聯主席李慧琼、經民聯主席盧偉國、本身是港區人大代表團團長的議員馬逢國等，均獲邀赴京參與建黨百年慶祝活動。