劉兆佳：李鄧升官反映國安重中之重 反駁「武官治港」說法 稱晉升後會變文人改情操

未來9個月香港將舉行3場選舉，劉兆佳表示，選舉及政府換屆時都容易出現問題，形容現時是關鍵時刻，「中央不想有任何差池，會令敵對勢力有機可乘，因此有需要強化特區政府的保衛國家安全及穩定社會的能力」。他認為更換官員後，可以改變過往保安隊伍單打獨鬥的現象，料現時格局能令政府內部協調工作，特區政府更能配合中央維護國安。

料激勵政務官 爭中央器重

劉兆佳相信，是次人事變動將激勵政務官等其他政府官員，「日後如果你想繼續好像過去般，發揮到主導政府工作的作用，你就要體現出忠誠、可靠、擔當、勇氣、魄力等種種能力出來，以爭取中央對自己的器重」。

對於今次人事變動，外界質疑是否「武官治港」、「警察政府」，劉兆佳反駁，「即使紀律部隊的人得到較高職位，晉升後就變成『文人』，不再是『武官』；他的視野、行為、情操都會改變」。他表示，香港未來仍需處理民生問題，改善管治，需要大量文官處理，故此即使紀律部隊人員成為管治者，只是突顯了國家安全的重要。

鄧炳強日前表示，會盡力做好《基本法》23條立法的預備工作。劉兆佳表示，立法難於本屆政府任期內完成，但將是下屆政府首要任務，日後的管治力量將由中央政府、特區政府以及愛國力量共同組成，「在這股更強大的管治力量下，要推動23條立法，難度應該比以前低得多」。