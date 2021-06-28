避風塘火燒連環船 燬30船逾半沉沒

消防處海務及潛水分區指揮官于文陽稱，昨凌晨2時34分接報指香港仔南避風塘有船起火，第一輛消防車在5分鐘後到場，發現兩艘遊艇起火，岸邊消防開喉向近岸的船射水防止蔓延，滅火輪其後出動水炮灌救，火警於凌晨4時44分升為三級，至早上8時40分大致救熄。

火船漂流加速蔓延 35人疏散

于說事發時風大，火隨風向波及旁邊的船，亦有起火的船纜繩被燒斷，隨水漂流，令火勢加速蔓延，加上水道狹窄，增加灌救難度。因大部分焚毁的船沉沒，消防出動蛙人下潛點算確認，火警起因尚待調查。另外，水警派出4艘警輪協助灌救及封鎖現場，另有6艘小艇參與搜索及疏散。事件中有35人由水警輪疏散到水警南分區基地，其中一名12歲男童不適送院。火警期間，消防處透過政府新聞處發出特別通知，市民如受到隨風飄散的煙霧和異味影響，可關閉門窗並保持鎮定。

火警救熄後，原本整齊一排排的船泊位露出不少空間，相信被焚毁的船已沉沒或移走，有遊艇燒剩支架，亦有沉沒的船船頭露出水面。有船家稱，該避風塘停泊逾百艘船，過半有人居住，以外籍人士為主。據悉，船靠近停泊，互相綁纜，有人發現發生火警後，即斬纜駛走或拖離，以免被波及。

街坊稱不少外籍人居遊艇

附近居民羅太說，昨凌晨4時許「瞓瞓下聞到好臭」驚醒，需將窗戶完全關閉，其後外望見到「一排船」着火，並傳出多下爆炸聲。船廠保安萬先生說，不少外籍人士在避風塘內的遊艇上居住，他們會在船上開派對，他得悉昨火警前亦有人在船上聯歡。

海事處發言人表示，現場發現約50平方米油污及漂浮垃圾，已安排承辦商清理。火警發生在避風塘私人繫泊區，約20艘船沉沒，將聯絡船主跟進打撈。海事處會不時巡查船上救生及消防設備等，亦會聯同相關部門舉行防火研討會及演習。自2017年起，海事處共檢控25宗使用遊艇作非遊樂用途的個案，包括6宗涉及使用遊艇作賓館用途。

保險協會：倘沒投保可索償失火船主

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，若船主購買並非強制的「船殼保險」，如實向保險公司申報沒有違規或違法改裝，即使有人以遊艇為家，遇上火災時亦可索償。如沒購買相關保險，則可向最先起火的船主追討賠償。