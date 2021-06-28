龍尾灘海膽傷63泳客 拯溺工會：早有反映 管理層後知後覺

另21人水母螫傷 康署：廣播提醒

康文署回覆稱，前日分別處理42及21宗市民被海膽及水母刺傷或螫傷的個案，自上周三開灘以來共有63人遭海膽刺傷，並有27人遭水母螫傷，其中前日最多人受傷。署方稱會密切留意泳灘退潮時海膽及水母的情况，並透過廣播及貼出告示提醒泳客小心，員工發現有海膽在泳區範圍時，會按需要將之移離。

港九拯溺員工會發言人胡啟榮說，自龍尾泳灘開放以來，沿岸已出現海膽，「成海都係」。他說救生員進駐龍尾泳灘時，已向泳灘管理層反映問題，昨日有泳灘人員在岸上呼籲泳客小心、要穿水鞋，他批評管理層後知後覺。

胡啟榮又說，龍尾泳灘設兩個瞭望台，一般需14名救生員，惟昨日只有10名當值，用饍時間更可能少至6人，需兼顧救傷、拯溺、在更亭當值等。他說當局「沒什麼可能」關閉泳灘，籲當局加派救生員，並多作廣播，提示泳客僅提供有限度救生服務，讓泳客知道危險。

守護聯盟：海洋生物「回流」預料之內

守護龍尾大聯盟發言人李少文稱，龍尾本身是泥灘，有數百種海洋生物棲息，不適合興建人工泳灘，海洋生物「回流」是預料之內，大聯盟最初反對工程，亦有向政府反映問題，「海洋生物幼體好似微生物，會隨海流漂流，所以無可能事先知道哪些海洋生物會回流到泳灘位置，因為泳灘本來就是牠們棲息的地方」。他又說，今次冲上沙灘的並非長刺海膽，否則更易令人受傷。他促請部門妥善處理冲上岸的海洋生物，盡量將牠們遷移至附近泥灘或汀角東，避免傷及泳客。