宋皇臺站附近食肆爆滿 土瓜灣較淡靜

記者昨午到訪宋皇臺附近的食肆，只見大多滿座，部分門外有10多人等候。在附近工作的黎小姐表示，昨人流較以往多，大多餐廳全場滿座，稱以往並不見到。亦有市民因屯馬線通車而特意到訪，吳小姐稱以往毋須等位，但昨在門外等候逾30分鐘；又稱交通更方便下，以後會常光顧九龍城食肆。

鄰近宋皇臺站的聯發茶餐廳員工陳小姐表示，因餐廳認為屯馬線通車會帶動人流增長，故推出一連4日「二人同行一人免費」優惠吸客，半日生意額增三成。但附近文具精品店老闆林小姐稱人流雖比前多，生意額未見太大提升，認為屯馬線通車只有附近食肆較顯著受惠，對其他商舖未必太大幫助。

土瓜灣站一帶餐廳人流不及宋皇臺站，不少食肆未見滿座，部分只有數名客人。三多美食兩餸飯店負責人Tracy表示，通車首日生意額與平日相近，未見太大增長。

小巴料失八成客 倡改經啟德維持經營

運輸署建議屯馬線開通後約半年，取消九巴11、85B、85S及286M共4條路線。區內專線小巴同受影響，金匙有限公司車務營運總監陳志輝稱，行駛土瓜灣至九龍站的26號小巴，以及黃埔至又一城的2號線，因與屯馬線重疊，料流失七至八成乘客，造成財政壓力，今日會檢視通車首個工作天對小巴客量的影響。他斥政府交通規劃以鐵路為本扼殺業界，冀運輸署能重組路線，如將小巴路線轉途經啟德以維持經營。