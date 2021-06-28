逾百鐵路迷搶先坐頭班車 部分通宵守候

吳太及12歲的兒子，昨凌晨3時許便到達宋皇臺站，其子稱前晚（26日）整晚都興奮到睡不着；他說平時愛到不同地方拍攝巴士，屯馬線全線開通後會乘港鐵到土瓜灣、屯門等地方拍攝。

16歲的鐵路迷羅先生，相約另一名12歲的鐵路迷朋友，昨凌晨4時許便抵達宋皇臺站。他稱2016年南港島線通車時仍是中一學生，未有前往追頭班車，首次追鐵是去年屯馬線一期開通，稱「大個啲我咪出嚟」，形容自己7年前起便已期待通車，但通車日期一直拖延，現時終有機會見證，表現雀躍。

屯門居民料省15分鐘車程 冀多往九龍城

不少新界西和馬鞍山的居民昨亦特意乘屯馬線前往宋皇臺站，其中住屯門的張太，稱平日愛到九龍城吃泰菜，以往要轉兩程巴士才能到達，現時只需乘一程輕鐵及一程屯馬線便到，估計節省約15分鐘。她稱希望日後多前往九龍城。

九龍城居民翁太則稱，住所樓下已是巴士站，平時乘巴士前往尖沙嘴上班一般需時約半小時，如改乘屯馬線，要先步行5分鐘才到達宋皇臺站，即使不用轉車便到尖東，亦要步行一段路程才達尖沙嘴站，暫時傾向如常乘巴士上班，但今（28日）亦會先測試乘屯馬線會否較快。