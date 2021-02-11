屯馬全線通 兩新站首日人次7.2萬 行駛晃動、車門幕門偏差 港鐵：今首工作天加人手協調

明報記者

屯馬線共27個車站，沿途有6個轉線站，因應昨正式啟用，港鐵加派400多位員工協助，並於昨早5時50分安排特別頭班車，由宋皇臺開往屯門。數百名鐵路迷及九龍城區居民於早上5時前已等候，在港鐵主席歐陽伯權、行政總裁金澤培等人主持剪綵儀式後，一眾鐵路迷便「搶閘」衝至列車月台，頭班車近乎爆滿，在鐵路迷歡呼聲下準時開出。

宋皇臺至土瓜灣段 乘客感「坐過山車」

屯馬線是首條在月台提供車廂載客情况的鐵路，昨午近12時起，宋皇臺站兩個方向的列車屏幕顯示的下班列車，車廂大多為黃色，即載客率已逾半至九成；不過，列車在行駛部分路段時，車廂有明顯晃動，如由宋皇臺前往土瓜灣路段，不少站立的乘客需馬上捉緊扶手。有乘客形容感覺像「坐過山車」；亦有部分列車車門未能對準月台幕門，乘客出入空間略窄。

此外，部分路段出現的票價「短貴長平」問題亦未解決，如由紅磡乘屯馬線往顯徑，成人八達通收費為8.2元，但若多乘一個車站到大圍，收費為5.9元；而由大圍乘屯馬線往何文田，收費為9.6元，但多乘一個車站到紅磡，車費為6.2元。

港鐵車務總監李家潤表示，列車行駛時有啟動及制動是正常現象，會確保列車運行順暢，又說全線開通初期運作上或需時磨合，如有不順暢籲乘客包涵。

李家潤：路線長 倘出事故挑戰大

屯馬線今日將迎首個工作天，李家潤稱繁忙時間會加派人手在轉線站指示疏導客流，尤其是紅磡站，如個別車站客流特別多會調配特別班次。被問若屯馬線有車站發生事故，如何確保其他車站不受影響，他稱屯馬線全線很長，承認若發生事故會有很大挑戰，會盡量減低對乘客的影響。至於對東鐵線的分流作用，他料全線開通後有更有乘客轉用屯馬線，會密切留意乘客出行習慣的改變。

宋皇臺站內亦設首個車站文物館，展出從該站發掘的宋元文物。不少市民昨亦特地前來參觀文物，站內展櫃持續有逾百名市民參觀或輪候，港鐵需實施人流管制，並呼籲市民在其他時間前來，有市民選擇在指定範圍外觀賞文物。現時展櫃約展示400件文物，對於日後會否更換展品，港鐵稱視乎古蹟辦的安排。

香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生表示，列車開通前測試沒有載客測試，因此新鐵路線開通初期，列車在載客的情況下或會與測試結果有少許偏差，導致出現車門對不準幕門、或部分路段車廂較晃動等問題，需因應鐵路載客量情況再調整。

票價短貴長平 田北辰料需8年理順

實政圓桌立法會議員田北辰昨試乘屯馬線後表示，根據現有票價調整機制，個別車站票價有額外5%車費加減幅度，估計港鐵需約8年時間，才能理順「短貴長平」問題。他說，目前東鐵線過海段仍未完工，估計有更多乘客經屯馬線轉線荃灣線過海，荃灣線將成「受害者」，促港鐵爭取明年次季完成東鐵過海段。田又指，東鐵過海段落成後，全線將轉用9卡車，屆時每列列車載客量減少，會向港鐵爭取加密班次。