瑪嘉烈拆復康花園建新大樓 今年第三季動工

瑪嘉烈醫院荔景大樓主要提供內科及老人和腦外科的康復服務，病人對其需求殷切，醫管局九龍西醫院聯網總監羅振邦表示，病牀一般近爆滿，部分康復治療病人要輪候數日，不太理想，望擴建後縮短輪候。

料2025年落成 總造價未定

荔景大樓擬今年第三季開展擴建工地平整及地基工程，醫管局九龍西醫院聯網總行政經理（規劃及發展）曾子充說，將拆去復康花園和變壓房，興建連同兩層地庫共14層的新大樓，料2025年落成。他說會將現有大樓服務遷至新大樓，再花約一年全面翻新已啟用20年的現有大樓，籌備工程、拆花園和造地基約5億元，總造價待定。

日後荔景大樓淨作業樓面面積將由8500平方米增2.8倍至最少3.2萬平方米；由268張住院病牀增兩倍至840張病牀，老人科日間醫院服務名額亦由60個增至84個。新大樓將主力提供康復住院服務，舊大樓則提供日間服務。羅盼日間醫院康復服務可擴至接收骨科如髖關節骨折病人。

羅振邦續說，擴建後可引入更多大型先進儀器，例如VR技術大型輪椅訓練設備。曾子充又稱，大樓將增設電腦掃描和超音波儀器等，免病人往返醫院檢查，並有利接收更多較複雜病症。