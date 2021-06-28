樓梯辦公騰出校長室 謝校長：唯願學生在校過得好

學生頻「走讀」轉課室上課躁動

校方與教育局交涉4年，仍未如願推展加建新翼，校長謝慶生見課室不足，學生因頻頻「走讀」轉上課地點而躁動，年初搬離校長室，騰出辦公室讓約10名學生進駐上課，他則在天台樓梯一隅「校長角」辦公。

恩慈學校2009年起隨「334」學制增3個級別，按比例可獲增約655呎校園空間，惟至今未成事。

因校舍飽和，無足夠班房供學生分小組上課，學生長期「飄泊」，教員室座位也不夠，教師散落圖書館、科技室等工作，例如家政室同時充當課室及兩名教師辦公座位。疫下課節時間縮短，「走讀」影響尤甚，學生匆匆趕及上課，還未調整好情緒便要下課。謝校長騰空校長室，換取學生在較穩定地方課堂，「走動」時間短些。

內部改建或削減活動空間

加建未成，教局促學校接受「內部改建」，即總樓面面積不變之下，調動各房空間，謝校長形容以用家角度「得物無所用」，「增設」了課室，禮堂空間卻減25%，禮堂本身亦是有蓋操場供學生上體育課，學生活動空間被迫削減。

來來回回，為着工程糾纏4、5年，謝慨嘆等待最無奈，「推行（334學制）政策至今十幾年，有學生甚至已過身也未有機會用到設施……是否我哋苛求？」

上課日的中午湧來接放學人潮，不少學生牽着父母、爺爺嫲嫲的手離開。

謝校長目送家長背影，稱明白照顧者因看不到子女將來而氣餒，學校想幫一把，「如果係正常小朋友，會見到佢哋升學工作，但我哋學生唔會考公開試、公開就業……照顧者好易睇唔到將來，唯願趁他們在學時給予最多，學生在校過得好，返到家令家庭多啲愉快元素」。

他稱校園加建後，多點地方讓學生「放電」，從來只是簡單心願。