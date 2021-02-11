特殊校增建蹉跎 校長批教局搬龍門 先稱居民反對後憂沉降 校方委託工程師：地基硬無風險

明報記者 陳惠恩 魏綺婷

2017年教局同意篩走內部改建方案

中度智障兒童入讀的恩慈學校現有130名學生，分布小一至中六，由於課室不足讓學生分小組上課，學生日常需「走讀」，校長騰出辦公室變課室，而教員室也要分散不同角落。校長謝慶生稱，早於2017年教育局承諾為該校加建各一間課室、社工室及教員室，雙方連同工程顧問經連串會議，篩走包括內部改建的10多個方案，最終剩下9B方案即在操場旁加建離地一層新翼。

學校位處鳳德邨，工程顧問諮詢業主立案法團對擴建意見，法團前年3月向業戶發出逾5000份問卷並收回305份，當中57％反對。

謝校長引述教育局稱，9B方案除非得到業主同意，否則不能展開；於是，教師遂製作單張及短片爭取街坊支持，法團去年10月再發問卷，結果75％業戶贊成工程。

過了居民一關，未料教局又搬出工程技術問題，稱考慮土質勘探結果和成本效益，9B方案不可行，要求學校接受內部改建。謝校長稱內部改建方案早已篩走，形容方案是「零和遊戲」，要削禮堂空間換取位置；他質疑因九龍區將增建特殊學校，局方不肯投放資源予恩慈（見另稿）。

校方其後經公開資料守則取得勘探報告，資深土力工程師徐廣勳、資深土木工程師倪學仁及資深註冊結構工程師楊正剛得悉事件後，義務協助校方審閱報告，其中徐廣勳退休前負責審批政府工程土質報告，他說沉降「幾乎不用考慮」；而當局指擬建新翼距最近民居16米，須審慎處理地基打樁可能引起附近地面及設施沉降風險。徐稱16米連影響範圍都不到。倪學仁亦稱，地盤除表面兩米是填泥，往下泥土「硬到打條鋼樁都打不入，根本好像石頭，完全無沉降風險」。

教局提工程影響 工程師批有問題不思解決

教局又稱，校內有複雜地下管道，或影響附近公用設施，工程噪音、圍板佔用行人路、打樁、封閉地下管道及改道，對周遭民居有一定影響。倪學仁稱，據不同部門圖則，一系列管線只服務學校本身，要改道亦「好簡單」。

楊正剛批評局方理據不負責任，「若這是發展商項目，反而會問顧問：有沉降，為何不解決？有渠阻住，你為何不改道？」他亦稱不應將慈善項目及商業樓宇等成本效益相提並論。

倪學仁曾義務參與學校、教局及工程顧問會議，他說擬建新翼需吊高一層預留緊急消防通道，建造費較貴，單消防系統工程費亦比3間課室高，局方曾透露預算要4500萬元，但倪說，「畀啲心機（設計），3000萬工程費已很足夠」，認為可視新翼為原建築物伸延，向消防申請毋須加花灑系統等。

教局拒增建方案 研內部改建

恩慈教職員本月曾投票決定只接受擴建，謝慶生表明會尋求與局方繼續磋商爭取擴建。教育局強調，不會落實增建新翼方案，並研究以「組裝合成」建築法推展內部改建方案的可行性。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676