同志案被撤法援申覆核 官令署方重新考慮

署方接舉報申請人與伴侶擁寵物店

申請人為MK，答辯人為高等法院司法常務官及法援署署長。判辭指出，MK提出司法覆核前，曾與資深大律師潘熙和大律師黃宇逸會面，就覆核及申請法援索取法律意見。MK及後獲批法援，潘熙被指派代表她，但MK其後要求重新指派大律師。她更換律師後，法援署收到匿名舉報，指MK與其同性伴侶共同擁有及經營一間寵物店，質疑她為何能獲批法援、其代表律師有否替她隱瞞財政狀况。

指聆案官法律上出錯

官：律師非指派 對話受保密原則保障

法援署之後多方面查證，其間潘熙和黃宇逸先後說，MK在首次會面時曾提及她是一間寵物店的擁有人之一，但由於潘熙和黃宇逸兩人對申請法援不了解，沒有為此提供法律意見。最終法援署撤銷批予MK的法援。

本案爭議點在於潘熙和黃宇逸是否能夠作出上述披露，當中涉及如何考慮法律專業保密特權及《法律援助條例》第21條。楊官認為，法律專業保密特權是一項絕對的基本權利，由於潘熙在首次會面時並未獲法援署指派，而黃宇逸由始至終並非法援署指派的律師，故MK與兩人在首次會面的對話內容，應受法律專業保密特權中的保密原則保障。楊官指原審聆案官在法律上出錯，故批准是次司法覆核，並下令法援署須重新審視應否撤銷MK的法援。

【案件編號：HCAL2433/19】