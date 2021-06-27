「過來人」彭艾烈為囚友募書 盼助獄中人家屬渡難關 「眾囚書」昨徵得2700本

「眾囚書」昨日在佐敦突破中心舉行首個徵書活動，約260人捐出逾2700本書，當中文學作品佔近四成，義工會即場決定可帶進監獄的書，再記錄和分類，書目會上網，在囚者的家屬及探訪者可申請將心儀的書帶入監獄。

因獄中書緣成健身教練

憶父親探監時多了話題

彭艾烈自言未至於是「書蟲」，但也很「picky（揀擇）」，入獄前較少看書，但入獄後「連八卦雜誌都看」，因此其間多看了不同類型的書，但笑言出獄後又看少了很多。他指有關囚徒健身的書對他影響最大，除了教他可在獄中健身，甚至令他現在成為健身教練。他又舉例另一本對他影響較大的書是《牧羊少年的奇幻旅程》，為他帶來心靈慰藉，「細個睇共鳴不大，但竟然坐監睇好有感覺」，更推介給父親看，令爸爸探監時彼此多了討論話題。

指律師費貴 家屬探監心力交瘁

作為過來人，彭艾烈稱發起「眾囚書」主因是監獄的活動太少，閱讀可為囚友解悶、提升技能及學習知識。另一方面，他認為家屬探監已心力交瘁，加上審訊時律師費高昂，冀募書為他們節省時間和開支，從而幫助兩者渡過難關。他指收押所和監獄都可借書，但書較舊，不少人寧可叫家人帶自己愛看的書探監。

退休教師譚先生拖着手推車到場，捐贈40本書，大部分是小說，他稱「學海無涯」，希望在囚者可透過書增長知識，改過自新，又指不少人買完新書看一遍便扔掉不太環保，捐贈出去可賦予它們「第二生命」。

退休教師：學海無涯 捐書助囚友長知識

大學生：想「幫幫手足」

19歲的大學生伊貝（化名）稱想「幫幫手足」，在社交媒體MeWe群組看到活動宣傳便來，笑言連搞手都不認識。她主要捐贈英文小說及《國家地理雜誌》，冀囚友多些娛樂外可練習英語，又形容「監獄是個孤島」，望他們藉書接觸外面世界。藝人梁祖堯等昨亦有前來捐書。

在囚者如有興趣收書，可寫信至深水埗大南街171號3樓「眾囚書」收。如讀者有興趣捐書，可瀏覽眾囚書facebook專頁（www.facebook.com/readinmates）留意日後徵書活動詳情。