毒餐車遭截查逃竄撞車 兩男涉7罪被捕

警方上周二及上周五分別在上水一住宅單位外及旺角一間酒店拘捕28歲陳姓男子及32歲戴姓男子，陳男為地產經紀，戴男報稱無業，警方在其中一人身上檢獲約10克懷疑可卡因及約5克懷疑冰毒，兩人分別涉販運危險藥物、狂亂駕駛、停牌期間駕駛、行使虛假文書、藏有偽造身分證明文件、交通意外後不顧而去及駕駛時無第三者保險被捕。警方不排除更多人被捕。

油尖警區刑事調查隊第10隊督察林家樂稱，上周日凌晨1時許，西九龍總區交通部警員巡經柯士甸路時，發現一輛行駛中黑色私家車無亮車頭燈，遂上前截查。男司機出示遺失身分證補領紙及駕駛執照，另一男子則下車，私家車突然高速逆線駛走，沿柯士甸路駛向柯士甸道，在交界位置與一輛藍色私家車相撞，司機下車逃走。藍色私家車左邊車門損毁，司機受傷不適但拒送院；黑色私家車車頭損毁，警員在車上搜出約620克懷疑可卡因及約240克懷疑冰毒，總市值約82萬元。

偽造身分不停換車派毒

警方翻查閉路電視片段鎖定兩男子身分，調查發現涉案司機的補領紙為偽造，有人不停借用他人身分租用不同車輛，到不同地區派發毒品，涉案者亦會轉換居所及酒店避開追查。