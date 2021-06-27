韋志成倡重研發展郊野公園

稱無生態價值邊陲不發展是浪費

韋志成昨在商台《政經星期六》表示，他個人對發展郊野公園邊陲持開放態度，他認為郊野公園劃界不科學，劃界時沒做生態普查，而部分邊陲位置市民無法前往，且無生態價值，形容是「浪費了」。

韋志成表示，政府日後應在適當的機會重新研究在郊野公園內找小量地方發展，「現在的城市規劃、設計已經做得相當好，綠化程度相當高，如果將一塊暫時用不着的地方重新發展，例如加入九龍公園、香港公園這樣的綠化環境，我覺得是有效運用了今日運用不到的地方」。

長春社：應設法供市民用 非起樓

長春社公共事務經理吳希文認為，韋志成的說法是將綠化簡單化，郊野公園與市區公園有不同功能，市區公園着重園景，會加入很多石屎設施，但郊野公園不會「高度石屎化」；此外，市區公園會引入很多外來物種，但搬到郊野公園範圍反而可能影響生態。

吳希文認為，若部分郊野公園邊陲地帶市民無法享用，政府應想辦法改善，例如興建行山徑、植林優化等，而非因市民去不到就直接用作起樓。