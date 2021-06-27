新民主同盟解散 成員：冀保平安

保留解散票數相近

新民主同盟聲明稱，在變幻環境中已不能再拘泥過去包袱和既有思維，留下的人都要為適應新環境做好準備重新出發；相信不論是否在同一組織內，都能與廣大香港人並肩而行，繼續與民主派同路人一起合作，一同發聲。

新民主同盟成員、大埔區議員關永業昨接受查詢時被問到解散是否為減風險，關稱「我們希望解散可保平安，但無人確保可以，不過做咗好過唔做」。他透露，保留新民主同盟和解散的兩種意見，投票結果相近，成員尊重新同盟最終做出解散決定。

新同盟創黨成員主要為民主黨成員，2010年不滿民主黨「走入中聯辦」談政改方案。2011年區選新同盟首次出選，10人中有8人當選，後一直主要在新界東活躍。2019年區選後有19名區議員，經成員退黨、辭任區議員後，現有8名區議員。涉民主派初選案還押的范國威和譚凱邦早前亦宣布退出。據了解，新同盟成員有約20個。