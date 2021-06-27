屯馬線今全通 初期料文物吸人潮或管制 宋皇臺站賞青瓷陶骰

隨着屯馬線通車，設在宋皇臺站收費區內的常設文物展櫃今起也會向公眾開放，展出在該站發掘到的宋元時期文物。古蹟辦執行秘書蕭麗娟表示，古蹟辦從該站70萬件出土文物中選了400件展出，包括元代龍泉窰八卦紋青瓷香爐，她說，龍泉窰青瓷世界聞名，行銷海外，可見香港在海上絲綢之路的角色。展品中還有一枚宋元時期陶骰，與現代骰子不同，該陶骰其中3面為一點，另外3面為四點，真正用途未明，估計是遊戲或博弈用具。

宋元陶骰3面一點 3面四點

金澤培說，宋皇臺站是首個車站文物館，預計車站啟用初期有較多市民來觀賞文物，港鐵會視情况加派人手協助及採取人潮管制措施。

被問有沒有信心今日屯馬線通車不會有故障，金澤培說：「我們有數以十萬計的機件組合系統、子系統等，要無縫運作，即使以我們世界級的可靠性，可能初期也會有磨合問題，我們會盡快處理，如果真的發生這些情况，希望乘客包容、體諒。」

林鄭稱有遺蹟屬挑戰 未提工程問題

特首林鄭月娥昨從土瓜灣站乘地鐵到宋皇臺站主持通車儀式，由於兩站均未正式啟用，出席者都毋須拍八達通出入閘。她致辭稱，興建大型基建會面對不少可見和不可見挑戰，屯馬線工程其中一項挑戰就是在車站發現宋元時期文物和遺蹟，她未提及紅磡站及土瓜灣站等的工程問題。她又說，隨着選舉制度改變，立法會回復為理性討論的平台，特區管治效能有望提升，將有利推動大型基建項目發展。