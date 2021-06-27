曾糾結是否郵輪疫源 八旬吳伯：無所謂了

登門造訪吳伯，他說女兒不太喜歡他接受訪問，但他仍來者不拒。他說自己非特別喜歡上郵輪，但去年兩個女兒請他到郵輪便去了。那時他去過游泳池，泡了個多小時，他認為自己或在那時候着涼。

管理處上門清潔

「他們看到我也有點怕」

吳伯1月25日回港，至30日不適到明愛醫院，2月1日確診，隨即被送到瑪嘉烈醫院。當時他住院18、19日才出院。67多歲的太太曾在內地做醫療相關工作，聽到丈夫確診嚇得要命，因意識到這個病嚴重，「我天天看武漢那麼多死人，但他（吳伯）至今都不知道（新冠病毒）重要性」；二來二人結婚才4年，太太一直住在內地，只持雙程證，當時來港短暫停留，十分擔心若自己感染了，未能負擔醫藥費。

出院後，吳伯說所住大廈的管理處曾派人上門清潔，「我戴着口罩，他們看到我，也有點怕，好像病毒會從我那邊出來」，他一直守口如瓶，說至今基本沒鄰居知他曾染疫。吳伯有長期病，他說待向主診醫生查詢後便會接種疫苗。

主動求診揭傳播鏈

吳太：也算有貢獻

吳太說，吳伯對於被指是源頭「曾有點埋怨，覺得冤枉」、「老糾結自己是不是（源頭）」，但他主動到醫院求診，揭發船上有傳播鏈，也算「做了貢獻」。吳伯一度向記者說，覺得自己或許沒染疫過。記者問要不要幫他查詢醫管局，他思索了好一會兒說：「是不是也無所謂了。」郵輪復航在即，他說自己乘搭過兩次郵輪，不會再去第三次，「覺得無必要，也無意思了」。