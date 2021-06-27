鑽石號確診翁 期待再登郵輪出遊 滯日住院30天人生觀不變 「這些事要來就來」

明報記者 黃心悅

陳氏夫婦去過20次以上郵輪旅程，足迹遍及東南亞、日本、澳洲、阿拉斯加、地中海等，2018年10次旅行有7次都上郵輪；2019年9次旅行亦有6次。郵輪吸引力在哪？陳先生說：「四五十歲後，好怕鴨仔團，好怕早上趕飛機。郵輪輕鬆好多，鍾意唔使咁趕嘅感覺」。

去年1月25日，他們登上鑽石公主號，後來得悉有人下船後確診，夫婦即戴口罩，與人保持社交距離，但陳生還是發微燒、咳嗽、喉嚨痛，「以為自己有傷風感冒，都無覺得自己中咗」。

醫院隔離求助傳媒

終獲解釋醫護不懂開藥

2月12日有醫護上船檢測，陳先生2月16日確診，被送到醫院隔離。他在醫院所住的4人房不見天日，其餘3人都已出院，他卻仍未能驗出兩次陰性，不符出院資格，唯有透過兒子向傳媒反映不獲開藥，後來才獲醫護解釋，當時新冠病毒是全新病毒，醫護都未懂如何開藥。其後他被轉到有陽光的單人房，讓他感覺精神，最終住院30日後出院。

妻船上隔離曾「失聯」

夫託病友尋人終悉無恙

丈夫染疫，陳太只能獨個留在鑽石公主號的房間，每日出甲板放風一小時。有次丈夫來電，卻無人接聽，他擔心妻子因心臟老毛病暈倒，即請鄰牀病友拜託同樣留在船上的妻子幫忙以船上電話聯絡，最終得知陳太無恙，原來當時她正洗頭。兩個太太至回港都未見過面，陳太十分感激船上港人守望相助。

陳先生回港後參與兩間大學的研究，港大驗出他有抗體，逾70歲的他本欲捐血清治療其他病人，但港大認為他年紀老邁並不適合，「抗體自己夠用」。

擬捐血清 港大因老邁拒絕

中大為他測試肺功能3次，發現他與同齡者肺功能相若。他亦接受中大心理評估，結果也正面，「住院後，心理上改變不大，亦無改變我人生觀。可能我覺得這些事情，要來就會來啦，你擔心也是無謂，只能向前看。想回頭，所有事情都是一個經歷。如果你負面，你行街絆倒，都可能會怨天尤人」。

公海遊即將啓航，陳氏夫婦早已留意相關資訊，已完成接種科興疫苗的他們，得知他們沒乘搭過兩艘將啟航的郵輪，都想試一試，「因spectrum（海洋光譜號）是新船，我們打算嘗試」。被問會否對郵輪有陰影？萬一再經歷一次郵輪爆疫怎辦？二人異口同聲說不怕，陳太說打算待暑假旺季過後就會報名，「現在上船都是relax（放鬆）一下，留幾日是OK的，但如果十多日不能下船就未必了。」陳先生則說：「你現在給我去旅行，我都可以去！」