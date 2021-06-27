月球土壤登陸會展 裱水晶球近距賞

嫦娥五號半年前帶回

「時代精神耀香江」之百年中國科學家主題展覽昨開幕，「嫦娥五號」去年12月將兩公升月球土壤帶返地球，亦是人類時隔40多年後再次採集月壤。今次月壤首度在香港公開展出，並以玻璃球體盛載，讓市民可近距離觀看。月壤呈微細顆粒狀，含有微細的礦物顆粒、岩石碎屑和玻璃質微粒，主要由氧、鋁、矽、鐵、鎂、鈣等元素組成，質地乾燥，且不含有機養分。

林鄭盼港校更多貢獻國家航天

特首林鄭月娥致辭稱，香港對「嫦娥探月」工程分外驕傲，笑言不是因自己名字為「月娥」，而是因有香港的大學參與國家航天研究，例如理工大學曾參與國家首項火星探索任務的研究，研發了探測器的採樣裝置。她期望日後香港院校能受委託參與更多航天任務，為國家航天科技事業貢獻更多，作為推動一國兩制事業發展的新實踐。

今次展覽另展示縮小版的「嫦娥五號」模型、着陸器、表取採樣裝置實物，歷年航天發展的介紹，以及其他航天展品。林太盼市民可透過是次展覽，一同分享祖國的探月驕人成就，以及提升年輕人熱愛科學的心態。