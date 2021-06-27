港就Delta個案驗3萬人 未見確診 鍾南山料中港下月有限度通關

食物及衛生局長陳肇始在港台《星期六問責》表示，衛生防護中心正調查染Delta變種病毒的機場地勤感染途徑，180名緊密接觸者已檢疫，暫未有個案出現病徵或初步陽性；上周三至五亦為此檢測逾3萬個樣本，全部陰性。

陳肇始：8月接種率五成

或可放寬措施

被問香港疫情緩和下何時能放寬4人限聚令、今年可否舉辦七一遊行等，陳肇始稱目前新冠疫苗接種率比之前好，接種計劃開始了120日，已為市民接種了340萬劑，「如果能保持這個數字，8、9月能夠超過五成（接種率）都有機會」，當接種率高，能建立保護屏障時，才更有條件做其他放寬。她補充，現在「步步為營，比較小心，不希望一步做好多不同放寬，暫時大型聚集都不建議」。被問大型社會聚集是否包括七一慶回歸活動，她說若法例容許，應已評估風險可舉行該些活動。

港府周三（30日）起容許完成接種疫苗者在抗體檢測陽性及病毒檢測陰性下縮短抵港後檢疫。被問最近有本地感染Delta個案，應否暫緩此措施，陳肇始稱每日都會評估整體情况，抗疫新路線除以疫苗氣泡做基礎，亦精準地以國家地區調校措施，強調非常高風險的國家不會受惠於這些措施。

增兩宗輸入 均L452R變異

本港昨有兩宗新冠病毒輸入個案，其中一人是來自英國的18歲女子，6月24日乘AY101抵達香港，她並非船員、外傭或機組人員；另一人是來自俄羅斯的45歲男船員，他6月22日乘KL819抵港。二人均帶L452R變異病毒，沒驗出N501Y。

42萬劑復必泰抵港

另外，昨日有42.2萬劑BioNTech（復必泰）疫苗運抵本港，當中134,550劑是以每瓶6劑的形式包裝，其餘為每瓶5劑。政府已按法例批准復必泰更新產品標籤、包裝說明書和病人資料單張上的資訊，衛生署會安排簡報會，向所有疫苗接種中心營運機構說明有關更新。

（新冠疫情）