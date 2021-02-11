周三起抗體檢測陽性可縮檢疫 認可機構驗抗體 最平300最貴過千

擬7月供機場自費測抗體

港府將於周三（30日）放寬入境檢疫，已完成接種疫苗者從高及中風險地區或台灣抵港，再加上病毒檢測呈陰性，並出示3個月內在港府認可機構經靜脈抽血驗出抗體陽性，入境檢疫便可減至7日；港府計劃7月內在機場提供自費抗體測試。

認可名單列20機構

出結果快則兩小時慢則7日

食衛局昨公布20間認可做抗體測試的私營醫療檢測機構名單，8間為私家醫院，其餘為私人化驗所。本報昨透過電話或電郵聯絡當中15間（詳見表），香港（CH）病理檢驗中心收費最便宜，僅300元；司徒拔道港安醫院較貴，連醫生費1050元，而仁安醫院分時段收診症費，連550元化驗費的總收費可過千元。養和醫院連醫生費需約660元。卓健醫療800元的價格包涵服務較多，包測試前醫生診症、驗抗體及測試後醫生解釋報告。

不少機構抽血後要一至兩日有結果，而基督教聯合那打素醫學診斷服務最快，2至4小時有結果；荃灣和司徒拔道港安醫院可三四小時有結果；駿嶺生物科技則需7日。

不足一半獲「血清測試」認證

認可機構有9間屬A組別，即具香港實驗所認可計劃（HOKLAS）下「病毒學—血清測試」認可的化驗所，另11間B類尚未獲相關認證，限制只可用指定的抗體檢測平台。醫務化驗所總會主席李偉振解釋，A組別主要是一向有做其他病毒抗體檢測的機構並取得認證，故A組別的化驗經驗會較多；B組別則主要是有做過其他病毒抗體檢測但無取認證，或此前無做過病毒抗體檢測的機構，相信他們獲政府認可亦有一定保證，料主要用雅培和羅氏的檢測儀和試劑。

許樹昌：陰性不代表疫苗無效

食衛局稱檢測抗體目的是顯示對疫苗接種反應的佐證，至於抗體陰性是否代表接種的疫苗無效？中大呼吸系統科講座教授許樹昌解釋，驗出抗體陰性不代表疫苗無效，B細胞產生的抗體能減有徵狀感染風險，T細胞反應則減重症和死亡風險，初步研究發現科興疫苗接種者的B細胞反應較復必泰接種者低，但兩者T細胞反應相若。許說，市面的抗體檢測只驗到B細胞產生的抗體，反映不到T細胞反應，因此一般抗體檢測呈陰性不代表疫苗無保護力，而T細胞反應一般要大學實驗室做。許樹昌說，由於外防輸入需滴水不漏，才嚴謹地要求減檢疫者要抗體陽性。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指出，目前無建議接種者特別驗抗體，但若接種者驗出抗體陰性，有可能反映疫苗有問題，但此機率低；另外，接受過器官移植的病人免疫反應差，可接種兩劑復必泰仍驗不出抗體，應探討為這類病人接種第三針或再打另一技術平台的疫苗。許樹昌則認為，有研究已指出腎移植病人接種後可測出T細胞反應，即疫苗有保護作用，目前無需要叫他們打第三針。

（新冠疫情）