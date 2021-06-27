黎智英著作《蘋果》舊報 公共圖書館下架

停借館藏增至72項

康文署：須確保館藏遵國安法

本報記者向康文署查詢有否把黎智英的著作和《蘋果》下架，以及國安法實施後多少書涉違反國安法而下架。康文署發言人表示，隨着國安法立法，香港公共圖書館須確保圖書館藏遵守有關法例，當康文署發現有關館藏涉違國安法，會以嚴肅態度處理，暫停有關館藏的服務，研究有否違反相關法例。至目前為止，共有72項館藏正按上面原則處理中。

記者問覆檢原因 職員：不知道

本報記者昨日分別到油麻地公共圖書館及花園街公共圖書館，嘗試借閱黎智英寫的書。記者先向職員查詢，他們均表示相關書籍已被下架，並正覆檢；當記者詢問下架及覆檢時間和原因時，職員表示「不清楚」、「不知道」。記者在圖書館檢索系統輸入「黎智英」後，只顯示了兩本由其他作者所寫、有關黎智英的藏書。

至於《蘋果日報》的舊報章，據兩間圖書館的職員稱，公眾可即場借閱最早3個月前的逾期報章，但所有舊《蘋果日報》數日前已下架。

康文署去年7月將9本書從公共圖書館下架，本月初再將另外9本書下架。署方上月底第三度因檢討書目是否違反港區國安法，將16本書下架。康文署上月底回覆本報時說正暫停借出34本書，研究會否違反國安法；署方昨日回應稱要處理的有關館藏增至72項。石塘嘴圖書館「館長之選」書架上，早前放上黎智英的書，康文署其後發稿稱正嚴謹和詳盡調查事件。