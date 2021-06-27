《蘋果》申解凍資金 保安局要求先交員工資料

工會：倘轉交資料 應先獲員工同意

據悉，保安局前日就壹傳媒申請解凍資產去信董事會，稱解凍條件是交出員工名單，董事會仍未有決定；壹傳媒前日向員工發電郵透露，保安局要求索取涉個人資料的敏感資料。壹傳媒工會表示，同意處理員工薪金補償問題時，必須保障員工資料私隱，公司若要將員工個人資料轉交第三方，應先獲員工同意，現時仍有待管理層披露保安局索取的資料詳情，工會將積極跟進。

本報向保安局查詢是否向壹傳媒董事局提出解凍資產的條件，該局發言人未有回應，僅稱保安局長會依法處理有關已凍結的財產的申請。

憂大規模拘捕 有員工已舉家離港

有《蘋果》員工表示，有同事自上周得知《蘋果》將停刊，以及傳出警方會再大規模拘捕《蘋果》員工消息後，由於擔心自身安全，現已與家人移居外地。該員工形容，雖然《蘋果》已停刊，但擔心警方再拘捕《蘋果》員工的傳言成真，「（警方）𠵱家無話唔拉喎！」他相信，若保安局要求取得員工名單，沒有同事會同意，公司律師也不會同意，他質疑，當局以解凍資產為名向公司取得名單後，可再拘捕員工，甚至不容許員工出境。

員工懷疑保安局真正意圖

另一名《蘋果》員工指保安局的要求無理和奇怪，他說《蘋果》已停止運作，當局已沒有任何合理原因凍結相關公司資產，應盡快無條件解凍資金，令《蘋果》等3間公司可以履行勞工法例的責任，不要逼公司犯法。他又說，在報紙和網站停刊和內容全面移除下，保安局仍索取員工名單，會令人懷疑保安局的真正意圖。