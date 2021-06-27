天主教正委會為港新聞自由辦祈禱會 要忠於良心 夏志誠囑「勿活在謊言裏」

警昨教會外巡邏 信眾：從未試過

正委會辦的「絕望中的希望——為香港新聞自由祈禱」活動，昨晚8時在將軍澳聖安德肋堂舉行，教堂在社交措施下安排300個座位，約200人出席，教堂外有一輛警車停泊及數名警員巡邏。出席活動的趙小姐憂將來警方或打壓教會活動，又指以往從沒遇過祈禱會門外有警車及警員巡邏，質疑警方浪費警力，「我們只是在祈禱，不明白為什麼需要警察監視」。

為在囚者祈禱 陳沛敏哽咽

祈禱會上多名新聞工作者輪流上台祈禱，陳沛敏祈禱時一度哽咽：「請為在囚的人祈禱，特別是因為維護真理而身陷囹圄、失去自由的人，包括新聞工作者，求主保守他們，使他們在背負十架的路上，有受苦的主耶穌基督相伴，在主的平安中渡過難關，早日與家人團聚」。

森林失火為喻

夏：教會應不止關注「有無燒到我」

夏志誠分享時表示，香港在無國界記者組織的世界新聞自由指數排名，由回歸初年的第18位跌至今年第80位。面對《蘋果》停刊，他說怪不得愈來愈多人問新聞自由是否岌岌可危，他反問為何要辦新聞自由祈禱會，並解釋教會是為人而存在，「講道理脫離社會現况，脫離兄弟姊妹生活中的種種困難、挑戰，這又是什麼道理呢？」

夏志誠又引述捷克前總統哈維爾著作《無權勢者的力量》稱，要做個真真實實的人，不要活在謊言裏，「我們要面對真相，接受事實，亦為真相事實作見證，因指鹿為馬、指黑為白，以謊言代替真理不是人性」。他說一個文明社會需要新聞自由、按道德良知報真相的記者，但需要的是按道德良知生活的人，才有這樣的記者，「別將責任推到別人身上，然後只說『撐你呀，鼓掌呀』」，他呼籲信眾要由自己做起，成為敢於揭示真相的人。

出席祈禱會的李小姐稱，對於《蘋果》被打壓感失望及抑鬱，但自己未能幫忙，故昨日來祈禱，即使新聞自由再差，她仍會堅持祈禱，寫信給在囚教友。祈禱會後，信眾將寫有禱告的告示貼貼在壁布板，當中有人寫「光明就在黑暗盡頭」、「願蘋果的種子、新聞自由的種子，終有一天再次開花結果，結出百倍的果實」。

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