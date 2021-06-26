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2021年6月26日星期六
港聞二
《蘋果》停刊 拜登：傳媒自由傷感一天 林鄭：處理危害國安行為 外媒淡化為「新聞工作」
稱保安局條件索私隱 壹傳媒申解凍資金未有決定
陳沛敏入稟 禁警取用新聞保密資料
地勤證染Delta 基因脗合3確診印傭 曾同日入境採樣中心工作 何栢良倡機場員工驗抗體追查
Delta即時傳播率較無變種高97%
染L452R孟加拉船員抵港死 全船檢疫
何栢良倡書展為打針者設快隊 書商憂減人流
檢疫酒店多留學生預約 業界憂英航班熔斷
3團體申七一遊行預1萬人 今與警開會
同志配偶居屋加名勝訴 料房策影響廣 高院指現政策「非法歧視」 房委考慮上訴
代亡夫訴訟：苦樂參半 曾收匿名投訴
電檢禁播完整台灣同志片 「彩虹週」主辦方取消放映
獲救綠海龜重回大海
21貓狗困300呎佈滿糞便單位 一租客被捕
司機姦親女囚20年 官斥毀女兒童年
警：制服唐英傑時遭擲硬物 辯方片段指被告倒地曾捱警棍 警稱看不到
上訴六四集結刑期 岑敖暉袁嘉蔚申保釋被拒
3男控上水集結 辯方稱捱批落淚求換官 官駁回
住所搜出彈叉 設計師囚10月
原獲學系邀任兼職 葉蔭聰遭嶺大否決
空載校巴撼樹撞欄 司機困車廂命危
工廈搗大麻種植場 拘持行街紙越漢
搗冒牌藥集團檢值400萬貨 拘9人包括4藥房負責人
借19萬兩月還息16萬 搗非法收債拘40人
每開一實習位 律師樓月獲津貼6800
黃照達漫畫
【Emily】張建宗免職 網民惡搞 「政府高層無打鬥」舊帖被翻
【Emily】牆外人抄《一人之境》歌詞畀陳皓桓
【Emily】下月試航 水上的士縮水
【Emily】神舟設計師登陸皇仁 楊潤雄讚愛國
【Emily】教大網上跳舞賽 鼓勵SEN學生多運動
黃照達漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
【小啟：尊子請假，Emily版漫畫由黃照達代筆。編輯部】
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