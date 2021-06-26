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港聞二

每開一實習位 律師樓月獲津貼6800

【明報專訊】律政司長鄭若驊昨與律師會會長彭韻僖就管理法律人才招聘計劃（實習律師）簽署諒解備忘錄，將為合資格律師事務所新開設的每個實習律師職位提供每月6800元薪金津貼。有任職一年的實習律師認為計劃有助增加實習律師職位，但擔心實習律師會進一步變成「廉價勞工」，未能獲益。

有關計劃獲防疫抗疫基金資助，津貼最長為期12個月，實習律師職位上限130個，以在疫下創造工作機會，並確保法律專才的供應穩定充足，與政府培育法律專才以促進法治等，計劃由律師會負責管理，7月5日至11月5日期間接受申請。

有實習律師憂變「廉價勞工」

有於中小型律師樓任職一年的實習律師表示，現時中小型律師樓的實習律師薪金約1.8萬至2.5萬元，大型或國際律師樓則為4萬元或以上，認為有關計劃並不會影響大型律師樓，因無論有否資助他們都有能力負擔，相反中小型律師樓則會有意欲申請。

他說，律師會本周向會員發內部通知稱，實習律師人數由2019年疫情起顯著下跌，他相信減少的人數正正是計劃資助名額，認為計劃無疑可增加實習律師職位，可容納更多剛完成法學專業證書（PCLL）的學生。但他憂慮只有律師樓得益，並非實習律師本身。他解釋，本來實習律師都要與律師樓簽一張俗稱「賣身契」的兩年合約，以相對較低薪金跟師父「學嘢」，工作量大，不少同業常感「只是跟着指示做」但不求甚解，擔心此計劃令律師樓重量不重質，令實習律師不但未獲加薪，反而進一步成為「廉價勞工」，甚至合約期限過後不獲聘請。

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