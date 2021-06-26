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借19萬兩月還息16萬 搗非法收債拘40人

【明報專訊】警方在新界南及屯門採取打擊非法收債行動，共拘捕40人，其中一名15歲少年涉嫌招攬及安排他人淋紅油收債被捕。警方亦發現有受害人借取19萬元，單是利息兩個月內已償還16萬。

15歲男涉招攬收債者被捕

新界南總區周一起一連5日行動，拘捕11男4女，年齡15至58歲，涉及全港27宗非法收債相關案件。沙田警區反三合會行動組主管連曉媚稱，上月初馬鞍山一名商場保安報案稱商場內兩男形迹可疑，警方到場截查兩人，檢獲石頭、紅油、手套等物品，以涉嫌管有物品意圖摧毁或損害財產拘捕。調查發現兩人同時涉及4宗同類案件，警方周三在牛頭角再拘捕兩名分別15及24歲男子，涉嫌串謀刑事毁壞及串謀刑事恐嚇，調查相信他們招攬及安排兩名早前被捕男子參與有關案件，以及案發前提供紅油。

屯門警區亦瓦解兩個放高利貸、非法收數及洗黑錢集團，拘捕25人，涉嫌洗黑錢、刑事恐嚇、刑事毁壞等。屯門警區刑事調查隊第5隊主管梁冠灝稱，有女受害人早前透過手機通訊程式先後借取合共19萬元，惟最後只收到15萬元。女事主須每周償還一次利息，直至償還全部本金，她將款項存入逾20個本地銀行及賽馬會戶口，兩個月內償還16萬利息，仍未還到本金，無力還款，收到滋擾並報警。警方計算後發現涉案年利率高達1400至1950厘，為法例規定60厘的24至32倍。

警方調查後拘捕10名高利貸集團成員，包括35歲女骨幹，負責招攬社交圈子朋友交出銀行及賽馬會戶口，以接收犯罪得益。調查發現16個涉案戶口，4個月內各處理20萬至120萬款項，包括小額存款及大額提款，洗黑錢金額約900萬。

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