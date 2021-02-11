搗冒牌藥集團檢值400萬貨 拘9人包括4藥房負責人

版權商標一般調查組指揮官曾建邦表示，海關早前接獲舉報稱市面有人售賣冒牌藥，經調查後發現有集團分銷及售賣冒牌藥。海關周三採取行動，搗破涉案集團位於尖沙嘴一幢商業大廈內的儲存倉庫，起出約11萬粒懷疑冒牌藥，當中包括受管制藥物，即場拘捕47歲倉庫負責人。關員亦搜查集團位於同一幢商廈的辦公室，檢獲一批文件，並拘捕57歲男職員及38歲女職員。

關員同日搜查3間分別位於長沙灣、旺角及九龍城的藥房，再檢獲200粒及1.5公升冒牌藥，拘捕6名男子，年齡30至53歲，包括4名藥房負責人及兩名店員，他們正保釋候查，案件仍在調查。

無註冊編號 市價六成售

其中一款檢獲的懷疑冒牌藥為一款治療血液疾病的藥物，正貨包裝盒上印有儲存溫度的中英對照說明，並印有香港藥物註冊編號；冒牌貨包裝盒上儲存溫度僅英文說明，亦無印註冊編號。另外，正貨樽蓋上條紋較幼細，冒牌貨條紋則較粗及疏。另一款冒牌藥為鈣質補充劑，海關向商標持有人確認，該藥物2006年已停止生產，冒牌貨包裝盒面則印有製造日期2018年。

曾建邦續稱，今次檢獲的冒牌藥以市價的六至七成發售，關員在藥房檢獲的冒牌藥相對少，相信未有大量冒牌藥流出市面。海關已抽取冒牌藥樣本交政府化驗所檢驗。他稱，檢獲的藥物是專門治療某些疾病的藥物，相信市民不會貪便宜購買假藥。海關相信行動已瓦解一個分銷及售賣冒牌藥集團，將繼續追查冒牌藥來源。