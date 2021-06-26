原獲學系邀任兼職 葉蔭聰遭嶺大否決

校方不評論 葉質疑政治決定

葉蔭聰去年撰文稱，去年初向校方申請由終身合約制（tenure track）轉為終身合約（tenure），但遭校方拒絕，只獲一年臨時合約，今年8月到期。葉昨在facebook稱，校方禁止文化研究系聘用他作為兼職老師，故將要離開嶺大。

葉蔭聰向本報稱，因部分科目已任教多年，學系早前邀請他任兼職老師，他從同事口中獲悉，學系及文學院均同意聘請他任兼職老師，但遭學院以上的部門否決，本月初獲學系通知有關決定，「系主任說是『上面』認為我不適合教，但也沒有解釋為何我不適合教」。

葉蔭聰說，從沒聽聞學系同意聘請兼職老師人選卻遭校方否決，覺得很驚訝。他又說，兼職教師着重教學工作，他任教多年，每年評核都沒人稱他教學有問題，故他認為是因政治原因不獲聘用，至於是否涉及撰文評論時事等，他說自己無從得知。他說，離開嶺大後計劃繼續找教學工作，但因現時已6月，院校下學期教學工作通常已安排好，擔心未必即時找到工作。

嶺大回覆本報查詢稱，人事聘任一直根據大學既有的政策和守則進行，為保障個人私隱，大學不會評論個別個案。