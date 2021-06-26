住所搜出彈叉 設計師囚10月

官稱極具殺傷 一年量刑不為過

辯方求情稱，沒證據顯示被告邱俊軒（28歲）使用過涉案武器，又引述被告求情信稱，還押期間他已明白自由的可貴，現深感悔疚，已明白涉案武器或會對他人造成傷害。辯方又呈上多封由被告家人、師長、僱主等人撰寫的求情信，稱被告除孝順家人，亦極具藝術設計天分，曾為一款桌上戰棋遊戲設計畫集，且熱心公益，不時做義工，與舅父幫助長者、派飯盒及協助抗疫等。

浸大生藏螺絲批囚9周

另外，前年11月13日「大三罷」有示威者在九龍塘聯合道堵路，案發時19歲的浸大視覺藝術系女學生楊明芳因藏有一支螺絲批，被裁定管有物品意圖損壞財產罪成，昨在九龍城裁判法院判囚9星期。裁判官梁嘉琪指出，案發時值大學發起罷課，包括被告就讀的浸大等多間院校因而停課，被告在當時社會氣氛惡劣仍選擇犯案，經審訊後被定罪並無悔意，須判阻嚇刑期。

【案件編號：ESCC 500、KCCC 2065/20】

（反修例風暴）