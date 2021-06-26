3男控上水集結 辯方稱捱批落淚求換官 官駁回

據了解，黃稱陳官嚴厲批評她，以嘲諷及責罵否定其抗辯方向，黃盤問時被頻密打斷，更曾被斥責專業失德，認為陳官構成表面偏頗，黃一度在庭上落淚。代表第一及第三被告的大律師則表示中立。

辯方質疑寬待控方

官：當時不提出？

控方稱，陳官只是適時介入盤問作澄清，認為申請欠合理基礎。黃回應，公平起見陳官亦應即時介入控方不精準之處，如控方要求證人在地圖上記錄車輛位置，陳官容許控方證人標注大概位置而非實際位置。陳官反駁，辯方不同意卻沒即時提出，「會唔會對我唔係咁公平呀？」又提到自己不時指摘控方。

本案3名被告依次為陳彥陽（23歲）、譚禹軒（23歲）及張瑞麟（22歲）同被控於2019年11月12日在上水新運路與掃管埔路交界，參與非法集結；陳、張各被控一項身處非法集結時使用蒙面物品罪；陳另被控管有一個打火機充氣罐，意圖摧毁或損壞他人財產；張另被指管有35條膠索帶，意圖作非法用途。

翻查資料，這是反修例案第二宗「換官」申請。前年7．28上環衝突23人被控暴動，其中12名被告的代表大律師以主審法官、區院法官陳仲衡審訊時有表面偏頗，申請更換法官，陳官駁回申請，更重申「對事不對人」。

【案件編號：FLCC895/20】

（反修例風暴）