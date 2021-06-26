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上訴六四集結刑期 岑敖暉袁嘉蔚申保釋被拒

【明報專訊】維園六四集會去年首次被禁，26名民主派人物被控煽惑他人參與、舉行或參與未經批准集結罪，當中前區議員岑敖暉和袁嘉蔚認罪後分別囚4和6個月。兩人就刑期上訴，昨於高等法院申請保釋等候上訴被拒，須繼續服刑。岑敖暉散庭後扯下口罩，以口形向妻子說「加油」。據悉，兩人刑期上訴的正審申請尚未排期。

被告岑敖暉（27歲）和袁嘉蔚（27歲）由資深大律師夏偉志代表，律政司由署理高級助理刑事檢控專員蕭啟業代表。上訴庭法官彭偉昌聽畢雙方陳辭後，拒絕兩人保釋申請，將押後頒判辭。

另涉初選案 刑滿仍須還押

兩人昨日精神不俗，看起來消瘦不少。袁嘉蔚出庭時向旁聽者點頭，有人大叫「Tiffany（袁的洋名），加油！」岑敖暉則手持筆記簿，不時望向妻子余思朗，散庭後更向妻飛吻。

據了解，岑敖暉最快8月30日完成六四集會案的刑期，而袁嘉蔚最快7月20日服刑完畢。不過兩人同涉違反《港區國安法》35+初選案，縱然六四集會案刑滿仍須還押。

理大衝突15人案 辯方申分拆

同因35+初選案還押的黃子悅，早前與14人牽涉前年11月18日理大圍城外衝突，被控於在油麻地窩打老道及咸美頓街交界一項參與暴動罪，昨於區域法院提訊。控方稱本案涉及15名被告，預計審訊35至40日；辯方稱本周才收到1200多頁新文件，需時閱畢，並申請分拆本案，指若要遷就全部大律師的檔期，要到2024年3月起才可開審。法官高勁修着控辯雙方在下個提訊日前先溝通，押後8月26日再訊。

【案件編號：CACC101/21、DCCC 736/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕暴動罪 理大救援戰 黃子悅 岑敖暉 袁嘉蔚 參與未經批准的集結 六四集會 反修例運動

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